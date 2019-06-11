عاجل : الآن نتيجة الشهادة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس ونسبة النجاح تتخطى...

بنسبة نجاح رائعة ، تم قبل بضع دقائق اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، هذا وتم اعتماد النتيجة من جهة الدكتور صالح عباس بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف ، اعلن خلالها عن بشائر نسبة النجاح التي تتخطى العام الماضي، واعلن من خلالها أن نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، سيتم الإعلان عنها خلال بضع ساعات وأن نتيجة الشهادة الإعدادية بلغت 65.22% من إجمالي الطلاب وأن نتيجة الشهادة الابتدائية تخطت 70% حيث بلغت 72.22% من إجمالي الطلاب وتقدر عدد الطلاب الممتحنين 122426 طالب وطالبة بالشهادتين.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

يوفر الأزهر الشريف عبر موقعه الرسمي النتائج الخاصة بالشهادات الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس ، وتقدم خلال مقدمة للتهنئة شيخ الأزهر بتمنيات دوام النجاح والتوفيق لجميع طلابنا وعبر أيضاً الأزهر أن نتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر ونتيجة الشهادة الابتدائية للأزهر الشريف برقم الجلوس متوفرة أيضاً من خلال الرقم للخط الساخن للأزهر وهو 19493 للاضطلاع على نتائج الطلاب في الشهادة الابتدائية والإعدادية للأزهر الشريف ، وأيضاً من خلال الموقع الرسمي سيتم الإعلان عبر هذا الرابط رابط نتيجة الأزهر الشريف المرحلة الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس

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نتيجة الأزهر الشهادة الإعدادية و نتيجة الشهادة الابتدائية بالأزهر الشريف

عاجل : نتيجة الأزهر الشريف المرحلتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية الدور الثاني ، مبشرة جداً مقارنة بالأعوام السابقة وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السيد فضيلة الشيخ علي خليل في تصريح له أن هذا العام يعتبر أعلى من الأعوام السابقة في نسب النجاح

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رابط نتيجة الأزهر الشريف 2019

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