تراند اليوم : زوجة خالد يوسف هل ألغت حلقة ياسمين الخطيب؟ 

بعد أيام من إيقاف برنامج شيخ الحارة، لمدة شهر واحد، وإيقاف المذيعة المصرية بسمة وهبة، عقب عرض حلقة الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، قرر فريق عمل برنامج (رامز في الشلال) عدم عرض حلقة ياسمين والذي صُوِرَ من قبل، وخرجت بعدها لتبرر أن الإلغاء جاء بسبب عيب فني في الصوت يمنع عرضها على شاشة Mbc مصر.

لكن الحقيقة غير ذلك وتداولها البعض لسببين:

السبب الأول كان التشاؤم (أي الخوف) من عرض حلقتها، لأنها كانت آخر حلقات شيخ الحارة قبل إيقاف البرنامج، بقرار من المجلس الأعلى للإعلام في مصر، فخاف صناع رامز في الشلال، أن تصيبهم لعنة ياسمين ويتم إيقاف برنامجمهم هم أيضًا، وذلك بحسب مصادر في الكواليس لأن حلقة ياسمين احتوت إيحاءات وألفاظا خارجة وردت على لسان رامز ولسانها، طوال الحلقة يتعذر عرضها.

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أما السبب الثاني فأعادوه إلى قوة علاقات شاليمار شربتلي زوجة خالد يوسف السعودية الجنسية، مع قادة المحطة والتي قيل أنها تدخلت بنفوذها وعلاقاتها بمالكي مجموعة Mbc لمنع العرض في إطار الحرب الدائرة بينها وبين ياسمين، والصراع الذي نشب بينهما بعد حلقة شيخ الحارة.

ويتداول فريق عمل البرنامج أن قرارًا جاء من مالكي القنوات السعودية بعدم عرض الحلقة لاكتمال الأسباب التي راوها موجبة.

محمد رشدي – القاهرة