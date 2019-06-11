موعد حفلة حمزة نمرة في رام الله

يحيي الفنان المصري حمزة نمرة، يوم الجمعة المقبل، حفلًا فنيا في مدينة رام الله ، ضمن فعاليات الفضاءات العامة بعنوان "وين ع رام الله 11"، حيث سيلقي العديد من الأغاني والأناشيد التراثية.

حمزة نمرة مؤلف موسيقي ومغنٍ، وعازف جيتار مصري، من مواليد 15 نوفمبر 1980 مهتم بالثقافة العربية الأصيلة محاولًا تجسيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية من خلال أغانيه.

أصدر حمزة نمرة ثلاثة البومات من إنتاج شركة تسجيلات أوايكننغ: "احلم معايا" و"انسان" و"اسمعني"، في مارس 2018 أصدر ألبومه الرابع "هطير من تاني" من إنتاجه الخاص، وفي عام 2011 أنتج البوم إنسان الذي حققق أكبر نسبة مبيعات وهو الأفضل في عام 2012.

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وبدأ اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة، وحين أصبح في السابعة عشرة، بدأ في تعلم الموسيقى والغناء، وعاصر واختلط مع معظم الاتجاهات الموسيقية السائدة في ذلك الوقت في الإسكندرية، وكان من ضمنها اتجاه إحياء نموذج الفرق الموسيقية.