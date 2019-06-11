تفاصيل وفاة طالب الثانوية العامة اليوم في مصر

شهدت امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، وفاة طالب بمدرسة طناح الثانوية، ومقيم بقرية ميت محمود، بعد إصابته بحالة إعياء شديدة توفي على إثرها بعد نقله لمستشفى دكرنس.

ووصل الطالب إلى المستشفة في حالة إعياء شديد ودرجة وعي منخفضة، وتم التعامل معه وتقديم الإسعافات الأولية وتحويله إلى مركز السموم لعمل الغسيل المعوي، وتم رده إلى مستشفى دكرنس مرة أخرى لإدخاله العناية المركزة لسوء حالته، ولكن الحالة تدهورت وتوقفت عضلة القلب، ظهر اليوم وأعلن الأطباء وفاته.

يذكر أن طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الطوارئ، أمس، بعد تناولها المهدئات بكثرة بسبب خوفها من الامتحانات.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من إدارة النجدة بفيد بانتحار "إسراء .ح .م" 24 عامًا طالبة الفرقة السادسة بطب المنصورة ومقيمه المنصورة.

وأكد اللواء أن الطالبة تناولت مهدئات وذلك بسبب تخوفها من الامتحانات، ومرورها بحالة من القلق بسبب الامتحان وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ إلا أنها توفت.