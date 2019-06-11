شاهد: صراف آلي يقذف النقود على الطريق!

نشرت مصادر إعلامية بريطانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه صرافا آليا يقوم بقذف الأموال إلى الخارج بطريقة غريبة، أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة "الصن" اللندنية، يعمل هذا الصراف الآلي في لندن، بصورة مختلفة تماما عن الهدف الذي وضع من أجله.

ويظهر في الفيديو الصراف الآلي وهو يخرج أوراق نقدية من فئة 20 جنيها إسترلينيا، فيما سارعت السلطات إلى وضع حقيبة أمام الصراف من أجل التقاط النقود.

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ووقعت الحادثة في أحد محطات مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية، واستوقف الأمر عشرات الركاب الذين تصادف مرورهم بالمكان، وكان يقف أمامهم رجل أمن.

وأثارت الحادثة العديد من التكهنات بشأن الأسباب التي أدت إليها، وقال رواد في شبكات التواصل على سبيل المزاح إن الصراف الآلي ربح جائزة اليانصيب.

لكن الشركة المسؤولة عن هذا الصراف قالت إن الأمر يعود لخلل فني تزامن مع سحب أحد الزبائن للنقود من الجهاز، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة التعامل مع النقود الورقية من فئة 20 جنيها.

وكان أول من نشر الفيديو حساب " في يو دي بودي" على "يوتيوب" قبل أن ينتشر بسرعة في شبكات التواصل.