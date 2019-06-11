نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اصدار الثلاثاء 11 يونيو

نشر معرض دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، نتائج يانصيب 2019 اصدار 11 يونيو، وذلك من خلال بث مشترك من خلال قناة سوريا دراما وصفحة المعرض على الفيس بوك، حيث أشرف على السحب لجان متخصصة من المجتمع المدني.

وتابعت اللجنة المخولة الآلية المحددة من قبل ادارة معرض دمشق الدولي، حيث يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة هي البطاقة التي يقف عندها الدولاب.

بدورها، نشرت وكالة سوا الاخبارية نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، وفق أرقام البطاقات التي تم الاعلان عنها ظهر اليوم الثلاثاء، في استيديوهات القناة السورية الرسمية.

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ويعتبر معرض دمشق الدولي في سوريا، من أقدم وأعرق وأكبر المعارض الدولية في منطقة الشرق الأوسط، يتم إقامته في دمشق سنوياً منذ 1954.

وحضر في دورات المعرض الأسبوعية عدد من الدول من مختلف دول العالم علاوة على حضور آلاف الشركات السورية والعالمية العاملة في ذات المجال والمسابقات، العاملة في سحوبات المعارض.

النتاج المرفقة تعود للأسبوع الماضي وحتى اللحظة لم تنشر ارقام بطاقات الاسبوع الجاري