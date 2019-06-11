جاستين بيبر في مواجهة مرتقبة مع توم كروز !

أعلن مغني البوب الشاب جاستين بيبر يوم الأحد رغبته في خوض نزال أمام النجم توم كروز على حلبة "بطولة القتال المفتوح"

وجه نجم أغاني البوب الشاب جاستين يبر دعوة مواجهة مفتوحة على حلبة بطولة القتال المفتوح للنجم توني كروز

ونشر بيبر في تغريدة له عبر موقع تويتر " أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، توم إذا لم توافق على هذا التحدي فأنت خائف، لا يحرجك الأمر على الإطلاق، من يريد أن يستضيف هذه المعركة؟"

وكان بيبر، البالغ من العمر 25 عاما، ويصل طوله إلى 175 سنتيمترا، قد قرر فجأة محاولة اجتذاب كروز، البالغ من العمر 56 عاما، إلى مباراة لنزاله.

Advertisements

وتساءل الملاكم كونور ماكغريغور مستفسرا : "هل كروز لديه القدرة على القتال؟"، وعرض استضافة شركته للحدث ثم أعلن خوض مباراة جانبية مع الممثل مارك واهلبيرغ.

وكتب ماكغريغور تغريدة ردا على بيبر قال فيها: "إذا كان توم كروز رجلا وقبل التحدي ، فإن شركة (ماكغريغور للرياضة والترفيه) ستستضيف المباراة. هل كروز لديه القدرة على القتال، كما يفعل في الأفلام؟ تابعونا لنرى ما سيحدث".

وسببت هذه التغريدة جدلا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أنه من المستحيل تفوق بيبر على كروز، فيما يرى آخرون أن هذه المواجهة ربما لن تقام أصلا،

يذكر أن توم كروز لم يعلق حتى اللحظة على هذه الدعوة .