“الآن” نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس ونسبة النجاح مبشرة

تم منذ قليل اعتماد نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، بنسبة نجاح مبشرة، واعتمد نتيجة الإبتدائية والإعدادية بالأزهر الشريف السيد الدكتور صالح عباس نيابة عن فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإبتدائية الأزهرية نحو 72.22%، ودخل الامتحان 149303 طالب، أما نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية فبلغت 65.22% وتقدم للامتحان 122426 طالبة وطالب.

نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

وتقدم فضيلة شيخ الأزهر بأسمى عبارات التهاني لطلبة الشهاد الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، وتمنى لهم جميعاً مزيداً من التفوق والنجاح، وأتاح الأزهر الشريف الخط الساخن 19493 للإضطلاع على النتيجة، كما يمكن لطلاب الشهادتين الإعدادية والأزهرية معرفة نتيجتهم برقم الجلوس من خلال هذا الرابط.

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية فضيلة الشيخ علي خليل قد صرح في وقت سابق أن نتيجة الشهادتين الإعدادية والإبتدائية الأزهرية الدور الأول، مبشرة هذا العام مقارنةً بالأعوام السابق، وأكد فضيلته على أن عمليات المراجعة والتصحيح كانت على أعلى مستوى من الدقة الشديدة، لإعطاء كل طالب حقه، وأعرب خليل عن سعادته بنسبة النجاح هذا العام متمنياً حظ أوفر لمن لم يوفق هذا العام.

وتعد الشهادة الإبتدائية الأزهرية ذات أهمية للطلاب وأولياء الأمور معرفة مستوياتهم الحقيقة قبل الإنتقال إلى الشهادة الإعدادية الأزهرية، والتي تعتبر أمر أساسي لتحديد مصير الطالب بعد ذلك في الثانوية الأزهرية علمي أم أدبي، وبعدها المرحلة الجامعية.

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