بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس 2019

تم رفع نتائج الشهادات الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 11 يونيو 2019م، حيث أتاحت بوابة الأزهر الموقع التعليمي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتائجهم من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، وقد تم الإعلان عن نسبة الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبارات الترم الثاني للشهادتين، بالإضافة إلى نسبة الطلاب الناجحين بالشهادتين، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط بوابة الأزهر نتائج الامتحانات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الرسمي azhar.eg المباشر.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” من العام الدراسي الجاري 2018-2019م بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقد تم الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال بوابة الأزهر الموقع التعليمي azhar.eg الإلكترونية، ويتيح موقع الأزهر للنتائج الإلكتروني أمام كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام واستخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019 برقم الجلوس فقط، كما يُمكن الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أو نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي (19493).

وقد تم الإيضاح من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف فيما يتعلق بأعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نسبة الطلاب الناجحين بالشهادات الأزهرية، حيث يمكنكم التعرف على التفاصيل من خلال النقاط التالية:

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني 149303 طالباً وطالبةً.

نسبة نجاح الطلاب للشهادة الابتدائية الأزهرية 72.22% من إجمالي المتقدمين.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 122426 طالباً وطالبةً.

نسبة نجاح الطلاب للشهادة الإعدادية الأزهرية 65.22% من إجمالي المتقدمين.

وقد تقدم فضية الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات وأولياء الأمور، متمنياً لهم جميعاً دوام النجاح والتفوق، ومن يرغب الآن في الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019، يمكنه ذلك من خلال دخول بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

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