رسمياً ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، بعد أن قام صباح اليوم الثلاثاء وكيل الأزهر الشريف الشيخ عباس صالح بالنيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنسبة 72.22%، ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بنسبة 65.22%، وذلك في حضور الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية دور مايو 2019 هي من أفضل النتائج بالمقارنة للأعوام الماضية، وأشار بأن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ، يمكن لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للأزهر بالضغط هنا

وأضاف الشيخ علي خليل بأن عدد طلاب الشهادة الابتدائية المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الجاري 2018/2019 بلغ هذا العام 149303 طالب وطالبه، في حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام نحو 122426 طالب وطالبه.

من جهته قدم الشيخ عباس صالح وكيل الأزهر الشريف بالنيابة عن فضيلة شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب التهاني لجميع الطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

ويمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية دور مايو 2019 من خلال ترك تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي للحصول على النتيجة.

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