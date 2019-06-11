شروط التقديم بمدرسة الإنتاج الحربي لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم الفني عن شروط تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، وأعلنت الوزارة انه سيفتح باب التقديمات للالتحاق بالمدرسة من أول شهر يوليو 2019 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في التخصصات الاتية:-

(تكنولوجيا الميكانيكا/ تكنولوجيا الكهرباء/ الإلكترونيات)

اهم المعلومات التي يجب معرفتها عن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

تعتبر أول مدرسة إنتاج حربي في مصر تابعة للمعايير الدولية، كما أنها تصنف من ضمن المدارس الحكومية المصرية والمعتدة دوليا من مؤسسة بيرسون البريطانية والمعتمدة أيضا من وزارة التربية وتعليم وتعطي الطلاب شهادة (BTEC LEVEL 2&3) وتمنح أيضا شهادة (BTEC LEVEL 5) الخاصة بالدبلوم العالي للتكنولوجيا من وزارة التعليم العالي والمعتمدة دوليا، كما تساعد الطلاب على اكتساب الخبرات التعليمية المميزة والتدريب الفني، وتساعدهم عل اكتساب المهارات التي يستطيع من خلالها الطلاب على المنافسة الدولية، وتوفر المدرسة كافة الإمكانيات لتدريب طلابها خلال فصل الصيف، كما توفر المدرسة للخرجين الوظائف في المصانع والشركات حسب قدراتهم.

شروط الالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي

تخطي الطالب الاختبارات الطبية والنظرية واختبارات العلوم والحاسبات واللغة الانجليزية.

أن يكون لدى المتقدم شهادة معتمدة بعدم تعاطيه للمخدرات.

أن يكون الطالب حاصل على مجموع لا يقل عن 210 درجة.

يجب أن لا يتعدى سن الطالب في أول أكتوبر 2019 عن 18 سنه.

يجب تكون الشهادة الإعدادية للمتقدم حاصل عليها خلال عام 2019.

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