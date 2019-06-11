إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية خلال لحظات/ موقع “الأزهر الإلكتروني” لعرض...

أعزائي متابعي موقع “نجوم مصرية” في كل مكان على وجه الأرض، يسعدنا التواجد معكم اليوم ونشارككم لحظات إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية، حيث سيتم الإعلان عنها اليوم طبقاً لتصريحات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ “علي خليل” على اليوم السابع، ونحن معكم نتابع لحظات الإعلان عن النتيجة التي تم إعلان مؤشرات النجاح وكانت نسبة النجاح 72,22%.

هذا وقد قام طلبة وطالبات الصف السادس الإبتدائي، بالإنتهاء من أداء الإمتحانات منذ فترة، وكانت الإمتحانات في مستوي الطالب المتوسط ولم يتم تلقي أي شكوي من الإمتحانات، وكانت القيادات الأزهرية تعمل على متابعة سير عملية الإمتحانات، والتأكد من توفير كل سبل الراحة والأمان للطلبة حتي تمت أيام الإمتحانات على خير.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019

لمعرفة نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكتروني برقم جلوس الطالب.

تعرف معنا ايضاً على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

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الشهادة الإبتدائية الأزهرية

هي أولي الشهادات التي يحصل عليها الطالب الأزهري، وتكون بمثابة بداية الطريق لإستكمال المسيرة التعليمية، حيث يدرس فيها الطالب عدد كبير من العلوم سواء العلمية أو الشرعية والفقهية، ولذلك تسود حالة من القلق والترقب من أولياء الأمور حول إعلان النتيجة للإطمئنان على مستقبل أبنائهم.

الموقع الإلكتروني للأزهر

قام الأزهر الشريف بعمل موقع إلكتروني لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الطلاب والعاملين بالأزهر، ومتابعة أخر أخبار مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، مع تقديم خدمة التعرف على النتائج “الشهادة الإبتدائية- الشهادة الإعدادية- الشهادة الثانوية”>

ونحن نتابع معكم لحظة إعلان النتيجة التي ستكون اليوم من خلال مؤتمر صحفي، يتم إعلان الأوائل وتكريمهم.

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