تراند اليوم : "كنا عايزين نمثل ونشتهر" .. مني فاروق وشيما تعترفان أمام النيابة

"عملنا كدة علشان الشهرة".. اعترفت كل من منى فاروق وشيما الحاج أمام مباحث الأداب، خلال التحقيق معهما بتهم الفعل الفاضح، والتحريض على الفجور، وخدش الحياء، خلال فيديو ظهرتا فيه وهما تمارسان أفعال مخلة بالأداب العامة.

وقال مصدر أمني مطلع على تحقيقات الفنانتين، إن عملية ضبطهما تمت أمس الأربعاء، وأنهما خضعتا لجلسات تحقيق استمرت عدة ساعات، وجاري اصدار قرار من النيابة العامة ضدهما.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الرسالة" أن الإدارة العامة لمباحث الآداب ألقت القبض على الفنانتينمنى فاروق وشيما الحاج بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وتم اقتيادهما إلى نيابتي السيدة زينب ومصر الجديدة بحسب محل إقامتيهما.

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وأمام رجال المباحث، أقرت المتمهمتين بصحة الفيديوهات المصورة وأنهما كانتا تعلم بتصويرها من قبل مخرج، لأنهما كانتا تحلم بـ"الشهرة والظهور في أفلامه".

وأكملت الفنانتين بأن الفيديوهات تم تصويرها منذ فترة كبيرة، ولم تكن منذ الأيام الماضية، قائلة: "كنا صغيرين ومقدرناش نتكلم لأنه اشترط علينا نعمل كده عشان نمثل".

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما و اتخاذ الإجراءات القانوينة تجاههم.