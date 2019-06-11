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امينة خليل ومحمد صلاح سوياَ في الجونة

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شاركت الفنانة المصرية امينة خليل أمس الاثنين صورة تجمعها مع النجم محمد صلاح في الجونة عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.

وعلقت خليل على الصورة:" كان شرف ليا"، بعد لقاءها بنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال قضائهما الاجازة الصيفية في الجونة.


 

ويتواجد محمد صلاح في الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه نهائي يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج باللقب بالفوز 2/1 وأحرز صلاح هدفًا من ضربة جزاء.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كـأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يونيو المقبل، حيث يواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي في المباراة، بحسب "دوت مصر".

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