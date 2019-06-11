مصر: شيرين عبد الوهاب تعود للغناء بعد توقيفها

أعلنت نقابة الموسيقيين المصرية عن قرارها إلغاء وقف الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد اعتذارها للشعب المصري عن التصريحات التي اعتبرها البعض مسيئة للدولة خلال حفلها في البحرين.

وكانت النقابة قد أوقفت شيرين عن الغناء في مصر لشهرين متتالين وأفاد التحقيق باعتذارها من النقابة ومن الشعب المصري.

وقالت النقابة:" بشأن أزمة شيرين الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية وإصدار قرار بوقفها عن العمل منذ أكثر من شهرين على خلفية حفلها الأخير بدولة البحرين، فقد أصدرت النقابة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/5/2019 قرار بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة، بناءً علي اعتذار مكتوب إلى النقابة تعتذر للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلي رأسها الفنان هاني شاكر، وأوضحت أيضا أنها لم تكن تقصد أي معنى يفهم منه إساءة لبلدها مصر"، بحسب "سبوتنيك".