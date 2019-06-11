هاتف آيفون الجديد، توقعات مخيبة للآمال

صمم خبراء رقميون عددا من الصور التقريبية لهاتف آيفون المرتقب، بالاستناد إلى توقعات نشرها عدد من النشطاء التقنيين حول شكل الجهاز

وأظهرت الصور التقريبية الشكل الخارجي لهاتف "آيفون11" و"آيفون 11 ماكس"

ووفق سكاي نيوز فإن حالة من الإحباط وخيبة الأمل سادت وسط معجبي أجهزة آبل بسبب التصميم المرتقب للجهاز الذي قال المتابعون إنه صادم جدا

ويعزو المنتقدون، العيوب إلى وجود مربع بارز يضم عدسات الكاميرا، في الجهة الخلفية من الجهاز، ويرى كثيرون أنها وضعت بشكل غير أنيق، لاسيما أنها ستأتي في جانب واحد دون الآخر.

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ومن المفارقات، أن هذا المربع المزعج في الجهة الخلفية من هاتف "آيفون"، سيضمن للمستخدمين مزايا متقدمة في التقاط الصور، وبالتالي، فهو ذو نفع كبير ولم يجر وضعه بشكل عبثي فقط.

وقال معلقون إنه لو كان مؤسس الشركة، ستيف جوبس، على قيد الحياة، ورأى التصميم الذي جرى تسريبه، لبادر إلى طرد كافة الموظفين من الشركة بسبب العمل غير الاحترافي.

وعلى النقيض من ذلك يتوقع الخبراء أن الهاتف القادم سيحمل ميزة مهمة لكل مستخدم الآيفون، حيث ستتم مضاعف قدرة البطارية، فيما سيتواصل التصميم التقليدي لواجهة الهاتف ذاته للجيل الثالث على التوالي