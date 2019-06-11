تكريم محمد عساف بلوحة تراثية فلسطينية في برلين

كرم تجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا، الفنان الفلسطيني ومحبوب العرب محمد عساف ، بلوحة تراثية فلسطينية ، وذلك خلال المهرجان الفني الحاشد الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين يوم الجمعة الماضي.

بحضور آلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية وحشد واسع من المتضامنين الألمان، وبمشاركة واسعة من الدبلوماسيين والسفراء العرب يتقدمهم سفيرة دولة فلسطين في ألمانيا خلود دعيبس.

وقدم عساف، حسب ما وصل "سوا"، خلال المهرجان باقة من أجمال أغنياته القديمة والجديدة ، لا سيما الأغاني الوطنية التي ألهبت المدرجات التي غصت بالجمهور الغفير الذي رفع الأعلام الفلسطينية إلى وقت متأخر من الليل على مسرح Tempodrom في العاصمة برلين.

وخلال المهرجان الفني، وبلفتة طيبة تقديرا لما يقدمه الفنان محمد عساف، من فن فلسطيني ملتزم بحمل ونشر رسالة قضية شعبنا العادلة بكلماته وأغانيه الوطنية الجميلة، كرم عضو المجلس الوطني نضال حمدان رئيس تجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا، الفنان محمد عساف بلوحة تراثية فلسطينية عبارة عن مجسم مفتاح العودة، تقديرا لهذا الفنان الفلسطيني الصاعد، هذه اللفتة التكريمية التي صدحت معها أصوات الحضور بالهتاف لتقديم التحيات لعموم شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات ، وخصوصاً لأهلنا المرابطون داخل عاصمتنا الأبدية القدس .