تراند اليوم : ابنة هيفا لأمها: الدم لن يصبح ماءً – صورة

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بياناً توضيحياً، بعدما اتهمها البعض بأنها وجهت رسالة غير مباشرة لوالدتها، وتعمدت الاساءة لها بالقول بأنها لا تريد أن تعلم عنها شيئاً.

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زينب نفت ما روج له البعض بتعمدها الاساءة لهيفا، وكتبت في البيان أن الدم لن يصبح ماءً، وأنها لم تقصد الاساءة لمن كانت السبب في وجودها في الحياة، وقالت أنها كانت تقصد برسالتها أصحاب الأقنعة الذين يحاولون تشويه صورتها باستمرار، وهددت بفضحهم قريباً.

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كانت زينب أعادت نشر مقولة اعتبرها البعض تقصد بها هيفا، وجاء فيها: (إنني من جهتي، أسير في طريقي هادئاً مسالماً، أظل في ركني، لا أريد أن أعرف شيئاً عن الآخرين، أحب أن أكون بريئاً كل البراءة، لا أحفل بعدوي، لست بمن يدبر المكائد والمؤامرات، وأنا بهذا فخور).

في سياق آخر، وصلتنا رسائل تؤكد بأن هيفا وهبي ليست على علم بأن أبنتها زينب حاولت زيارتها خلال مرضها، وبأن مدير أعمالها محمد وزيري تدخل لمنع زينب من رؤية أمها، بمساندة من شقيقة هيفا (عليا) التي قامت بعمل (Block) لأي شخص أساء لوزيري.