لوحة دافنتشي المفقودة على يخت يعود لابن سلمان!

كشفت بوابة Artnet العالمية المتخصصة في الفن عن عثورها على لوحة منقذ العالم للرسام الإيطالي ليوناردو دافنتشي في يخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد اختفائها لسنوات.

يذكر بان لوحة منقذ العالم بيعت عام 2017 لمقتني لوحات فنية في مزاد علني بمبلغ 450 مليون دولار لتسجل بذلك اللوحة الأغلى سراً في تاريخ الفن.

وبحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية فقد تم شراء اللوحة من قبل صديق محمد بن سلمان، الأمير السعودي بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود لصالح إدارة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبعد مرور بعض الوقت، أعلن فرع متحف اللوفر الفرنسي في الإمارات العربية، أنه سيتم عرض هذه اللوحة في رحابه، لكنه أجل لاحقا عرض هذه اللوحة وتقديمها.

واختفت اللوحة لسنوات ولم يتك الكشف عن موقعها إلا مؤخراً حيث أكدت بوابة Artnet أنه تم تسليم هذه اللوحة باهظة الثمن إلى يخت الأمير محمد بن سلمان ليتم تخزينها هناك ريثما تبني السلطات في السعودية مركزًا ثقافيًا ضخمًا في منطقة مدينة العلا.

جاك فرانك وهو خبير في أعمال دافنتشي أعلن في وقت سابق أن الشكوك حول صحة وأصل هذه اللوحة كانت واسعة النطاق قبل بيعها واستمرت في الانتشار بعد البيع، موضحاً بأن اللوحة ليست من إبداع ليوناردو دافنشي، ولكن من رسم طالبه جان جياكومو كابروتي بمساعدة دافنتشي، بحسب "روسيا اليوم".