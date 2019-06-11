مهر عروس ب 6 ملايين دولار .. حقيقة أم خيال ؟

اختلفت آراء متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة صورة لعقد زواج انتشرت مؤخرا

وتداول المتابعون صورة لعقد زواج صادرة عن إحدى محاكم بغداد تجاوزت قيمة المهر الموضحة فيها 6 ملايين دولار،

ما دفع كثيرون لتكذيب هذه الوثيقة، بينما رأى آخرون أنها قد تكون حقيقية

وبحسب موقع روسيا اليوم فإن الوثيقة لم يتم التأكد من صحتها، ويظهر من خلالها أنه تمت المصادقة عليها في محكمة أحوال الكرخ الشخصية في بغداد، وتنص على أن المعجل من المهر ثلاثة مليارات دينار عراقي (2.5 مليون دولار)، ومؤجله خمسة مليارات دينار (4.1 مليون دولار).

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وأظهر العقد أن الزوج المولود 1984 عقد قرانه على مطلقة من مواليد 1986 ولديها طفلان، وكتب الزوج على نفسه تعهدا بتربية ورعاية طفلي عروسه الاثنين.

يشار إلى أن الموضوع أثار نقاشات كثيرة بين رواد مواقع التواصل، لاسيما في ظل ارتفاع المهور وزيادة تكاليف الزواج



