هل اعتزلت أمل عرفة مجددا ؟

نقلت إحدى الصحف عن الفنانة السورية أمل عرفة قرار اعتزالها الفن، في الوقت الذي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول ذات القرر

وبحسب الصحيفة فإن عرفة قررت اعتزال الفن، مؤكدة أن هذا "آخر كلام عندها"، وأنها "ستترك الفن لأهله"

وذكرت عرفة أن أي مهنة ستكون عونا لها بطريقة أفضل مما يحصل معها في مهنة التمثيل

ووفق تقرير للعربية نت فإن أمل عرفة كانت قد أثارت موجة سخط وانتقادات لاذعة بعد أن قدمت لوحة من مسلسل كوميدي عرض في رمضان الماضي يحمل اسم "كونتاك"، تتحدث عن قيام عناصر منظمة الدفاع المدني المعارضة بتصوير مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى جراء القصف الجوي الذي تتعرض له إحدى المناطق في سوريا.

وفي اللوحة يطلب أحدهم من شخصية في العمل (أمل عرفة) الصراخ على أولادها الذين قضوا جراء القصف إلا أنهم أحياء يدعون الموت، ثم يقوم بسكب الدم عليهم كي تكتمل عناصر المشهد.

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اعتبر البعض هذه الحلقة انتقاصاً من حرمة الموت، وسخرية من ضحايا الحرب في سوريا، بحسب تعبيرهم.

خرجت أمل حينها عن صمتها وقدمت "رسالة اعتذار"، أكدت أن هدف اللوحة كان "الإشارة إلى بعض من تلاعب بدماء السوريين عن طريق تزييف الحقائق وليس التعميم"، بحسب تعبيرها. إلا أن الأمر لم ينته هنا، إذ شن الموالون للنظام حربا أخرى عليها، وقالوا إنها اعتذرت ممن أسموهم "إرهابيين".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها أمل عرفة اعتزال الفن، حيث واجهت انتقادات من المعارضة السورية لعدم بيان موقفها من أحداث سوريا، وواجهت انتقادا اخر من مؤيدي النظام إثر نعيها للفنانة المعارضة مي سكاف عام 2018



