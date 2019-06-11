تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي تهدد حبيب أمّها بعدما منعها من رؤيتها – صور

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لوعكة صحية منذ شهر ودخلت على أثرها إلى المستشفى، وبعدما أجرت الفحوصات الطبية اللازمة كشف الأطباء أنها مُصابة بفيروس الكبد.

وحين علمت ابنتها الوحيدة زينب بالخبر نشرت دعاءً وصلّت لوالدتها أن تستعيد صحتها.

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حاولت زينب التواصل شخصيًا مع هيفا وتطمئن عليها، لكن مدير أعمال الفنانة اللبنانية وحبيبها منعها من رؤية أمّها أو حتى التواصل معها، ومن المؤكد أنه لم يخبرها عن رسائل زينب وحتى أقارب هيفا رفضوا ابنتها لأسباب لا نعلمها.

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زينب خائفة على أمّها التي تخلّت عنها منذ صغرها، ومحمد ومن معه يمنعونها من رؤية والدتها، وما كان عليها إلا اللجوء إلى السوشيال ميديا وتهديد الجميع وتوعدت بنشر الوثائق والأدلة وقالت: (كل شي بوقتو حلو بالوثائق والدلائل أنا لهلأ ساكتة أتكلم عن الهدوء ما قبل العاصفة يا أحبتي)

كما نشرت ابنة هيفا صورة من طفولتها وتبدو باكية وقالت: (إنها تبلغ من فرط الهدوء لا سبيل لتعكير صفوها)

وكان من المفترض على محمد وأقارب هيفا إيصال رسائل ابنتها لأنها من المؤكد ستفرح كثيرًا بعدما حرمت منها لأكثر من 25 عامًا.