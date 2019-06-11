رابط نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم

يتطلع طلبة وطلبات الثانوية العامة نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي علي شبكة الأنترنت للنظام التعليمي الجديد الذي يطلق عليه نظام التابلت، حيث سيتم رفع النتيجة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وأيضا ستظهر في جميع المدارس بعد ان يعتمدها وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن للطلاب معرفة النتيجة بشكل إلكتروني عن طريق موقع نجوم مصرية من خلال ترك أرقام الجلوس بالتعليقات وسوف نرفق لكم تفاصيل درجات نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 لكل طالب علي حسب أولوية الحجز بالتعليقات فرجاء منكم الانتظار حتي يتم الإفراخ عنها وترفع علي موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg.

نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس 2019

نرفق لكم رابط بوابة الثانوية العامة من اجل أن يستطيع جميع الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتيجة امتحانات التابلت للصف الأول الثانوي 2019 بعد أن تنتهي جميع اللجان الامتحانية المتخصصة في مراجعة الإجابات الكترونيا علي جميع الأجهزة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية الرسمي علي شبكة الأنترنت، حيث سيتم الكشف عنها رسميا مطلع الأسبوع المقبل، حيث تتمني أدارة موقع نجوم مصرية لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات سيكون علي بوابة التعليم الأساسي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وكذلك بوابة وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الثانوية العامة، أما بخصوص باقي المحافظات سوف يتم الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg، وختاما ستجد صعوبة في الدخول علي البوابة الإلكترونية وذلك بسبب الضغط الكبير والمتواصل من قبل الطلاب لمعرفة درجات نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونياً.

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