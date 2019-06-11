صفاء الهاشم تتوعد المصريين في الكويت بهذا القانون

أعربت النائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، اليوم الاثنين، استغرابها من تقديم المصريين بلاغا للنائب العام بحجة أن السوريين في مصر يملكون 23 مليار دولار، وأنهم استولوا على الشقق والمحال والمطاعم وزاحموا المواطنين المصريين في بلدهم.

جاء ذلك بعد حملة الهجوم التي يشنها البعض على وجود السوريين في مصر، حيث استغلت ذلك لتذكر بواجبات الوافدين، وخاصة المصريين في بلادها، بحسب تصريحاتها لجريدة "الراي" الكويتية ".

وقالت صفاء الهاشم:" يفعلون ذلك وفي المقابل يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية".

ولفتت إلى أن هناك تقريرا جاهزا على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره بأسرع وقت حتى نحد من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي.

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وأضافت الهاشم: "نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج الذي يقدم خدمات للبلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام ويصبح عالة على المجتمع، وخصوصا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد".

وأكدت صفاء الهاشم أن المطالبة بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحة واستحقاقا وطنيا، لأنه من غير المنطقي أن يكون المواطنون أقلية في بلدهم.

وطالبت الهاشم بخفض عدد الوافدين خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يبلغ عدد الكويتيين أكثر من 50 في المائة من عدد السكان، وهذا معمول به في غالبية دول العالم.

وتابعت صفاء الهاشم قائلة: "نحن لسنا ضد أي وافد شريف يمتلك مهنة فنية يحتاجها البلد، لكننا لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسا في ديرتهم".