نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 ، ظهرت نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية اليوم حيث اعتمد الشيخ صلاح عباس وكيل الأزهر الشريف نتائج الابتدائية الترم الثاني الدور الأول بنسبة نجاح بلغت 65.22% فيما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية الأزهرية 72.22 %، من إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات نهاية العام 2019 وأنهوا آخر يوم في 20 مايو، وعلى جميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الابتدائية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، فيما يمكن معرفة نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال الموقع أيضاً يمكنكم معرفة نتيجة ابناؤنا في الخارج برقم جلوس الطالب.

وفيما يخص نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 يمكنك التعرف على نتائج الصف الول الثانوي 2019 الدور الأول من خلال رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 | نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني برقم الجلوس.

نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني

يوفر موقع الأزهر التعليمي نتائج الطلاب برقم الجلوس لذلك يمكن معرفة نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة الأزهر التعليمي لنتائج الطلاب علماً بأن النتيجة تكون متاحة خلال ساعات من الآن على الموقع، حيث صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن عملية التصحيح هذا العام مرة بدون أي مشاكل بطريقة فائقة الدقة معرباً عن سعادته بالناجحين والمتفوقين متنمنياً لهم المزيد من التوفيق، أما بالنسبة لتقديم التظلمات فهي من خلال الموقع الرسمي بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك الاتصال عبر رقم 19493.

← إقرأ أيضاً: