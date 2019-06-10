نتائج امتحان المراسلة دورة افريل 2019 في الجزائر - اثبات المستوى

أكد مصدر مطلع بوزارة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أن نتائج امتحان المستوى "المراسلة " للعام 2019 سيتم الاعلان عنها رسميا مع أواخر شهر جوان ولجميع المتقدمين لامتحان المراسلة "اثباث المستوى.

كما ظهرت نتائج المراسلة في عدد من المراكز وهي ادرار، الأغواط، بسكرة، تلمسان، تيزي وزو، سطيف، سعيدة، قسنطينة، عين الدفلى.

ويمكن لأي مترشح ومترشحة الدخول على البوابة الإلكترونية بكل سهولة من خلال الضغط على الرابط السابق، من ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوبة منه بالخانات من ثم يقوم بالبحث عن النتيجة بكل سهولة فور نشرها .

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من اجل الحصول على نتائج امتحان المستوى المراسلة في جمهورية الجزائر الشعبية، فقط يقوم الطالب الباحث بالولوج على موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد onefd على شبكة الإنترنت.

وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية onefd.edu.dz يمكنكم تنزيل جميع كشوفات الناجحين في نتائج المراسلة 2019 بالجزائر.

نتائج المراسلة اضغط هنـــــــا