تفاصيل جديدة حول نتائج البكالوريا 2019 في المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019.

والتي ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو 2019، قد بلغ 441 ألف و65 مترشحة ومترشحا بنسبة زيادة بلغت 0.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وقد بلغ عدد الممدرسين منهم 332298 مترشحة ومترشح، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 ألف و767 مترشحة ومترشحا بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين. وناهزت نسبة الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.

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وبلغ عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية 244776 مترشحة ومترشحا مقابل 187383 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة.

كما ارتفع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) ليصل إلى 24979، مقابل 18326 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 36 في المائة.

أما عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا فسيتم الإعلان يوم 26 يونيو 2019 ، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز 2019 ليتم الاعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019.