صور: امتحان الازهر فيزياء 2019 في مصر

تباينت ردود افعال طلاب الثانوية الأزهرية حول امتحان مادة الفيزياء اليوم الإثنين، حيث عبر بعض الطلاب عن خلو الامتحان من الجزئيات المعقدة بخلاف بعضها وهو ما يفرق بين الطالب المتوسط والمتفوق.

وأكد الطلاب أن الفيزياء جاءت أسهل من امتحان الديناميكا، الذى اعتبره طلاب القسم العلمى هو الأصعب حتى الآن، الأمر الذي تسبب بحالة من الارتياح لدى أولياء الأمور.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو 2019، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

من جهته، زار رئيس جامعة الأزهر معهد فتيات مصر الجديدة، ومعهد القاهرة بنين بالعباسية، للاطمئنان على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات والتأكد من عدم وجود شكاوى من أسئلة مادة الامتحان أو اللجان.

Advertisements

وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.