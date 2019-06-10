مقرب يكشف حقيقة خبر وفاة عزت أبو عوف

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مساء اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف الذي يرقد في المستشفى بعد صراع مع المرض.

من جهتها نفت أميرة أبوعوف، زوجة الفنان عزت، هذه الأنباء وأكدت أن الحالة الصحية لزوجها مستقرة حاليا، ويستجيب للعلاج داخل غرفة العناية المركزة، بحسب ما أورده موقع مصراوي.

وقالت زوجة عزت أبو عوف أن زوجها عانى من انخفاض شديد في ضغط الدم، أدى إلى نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، في مصر.

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ولفتت إلى أن الحالة الصحية استلزمت وضعه في العناية المركزة، حتى تتم السيطرة على "ضغط الدم" بأدوية تؤخذ تحت إشراف طبيب في العناية المركزة، كما أن الحالة لم تعد "حرجة" مثلما يتردد، خاصة بعد استقرار الحالة.

وتابعة أميرة أبو عوف قائلة إنه "لم يتحدد حتى الآن موعد خروج الفنان عزت من المستشفى، فالأطباء يحرصون على إجراء فحوصات بشكل مستمر، حتى يخرج من المستشفى بصحة حسنة.

الجدير ذكره أن الفنان عزت أبوعوف البالغ من العمر 70 عاما والذي شارك في الكثير من الأعمال الفنية بمصر، نُقل إلى المستشفى في حالة صحية صعبة، منذ أيام، حيث يتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة.