تراند اليوم : فيديو خالد يوسف مع منه شلبي ساخن +18 HD – YouTube تسريب جديد ((شاهد قبل الحذف ))...

الخليج 365 – مصر

محبي البحث عن فضائح الفنانين لا يزالون يبذلون جهداً للبحث والتنقيب عن فضايح جديدة لأشهر وأبرز الفنانين ، حتى يتم كشفها وتسليط الضوء عليها ، ووجود من الفيديوهات المسربة لخالد يوسف مادة اعلامية دسمة لتداولها والحديث عنها ، حيث جرى خلال الساعات الماضية تداول أخبار وفيديوهات جنسية مدعين بأنها تعود للفنانة منة شلبي مع خالد يوسف .

الفيديوهات المسرب لمنة شلبي وخالد يوسف وبعد الاطلاع عليها من قبل القائمين على “الخليج 365” تبين بأنها فيديوهات غير حقيقة فبعضها تم دبلجته والبعض الأخر عبارة عن مضمون فارغ وضعها أحدهم لأجل الشهرة ولأجل كسب المزيد من المشاهدات عبر موقع “تويتر” .

هذا وكانت الفنانة منة شلبي تربطها علاقة خطوبة مع المخرج المصري خالد يوسف ، الا أنها سرعان ما انتهت بضغط من والدة منة شلبي ومن عائلتها ، وبعض الأسباب الخاصة بمنة شلبي دفعها لانهاء هذه العلاقة .

هذا ويذكر أن النيابة العامة المصرية تمكنت خلال فبراير الماضي من القاء القبض على كل من منى فاروق وشيماء الحاج والراقصة كامليا وسيدة الاعمال منى الغضبان والاعلامية رنا هويدية على خلفية فيديوهات جنسية مسربة لهم مع خالد يوسف ، تم تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .