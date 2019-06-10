تفاصيل السفر بتنسيق vip عبر معبر رفح

دشّنت شركة مصرية خاصة، خدمة مدفوعة الأجر، لسفر سكان قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك من خلال إنشاء صالة لكبار الزوار (VIP) داخل الجانب المصري من المعبر.

وستعمل شركة "هلا للاستشارات والخدمات السياحية" المصرية، ابتداء من الأربعاء المقبل، بفرعيها في القاهرة، ومدينة رفح الفلسطينية، على استقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من الخدمة.

وأوضح مصدر مطلع أن ثمن تكلفة الخدمة للشخص الواحد خلال سفره من قطاع غزة إلى الخارج، تبلغ نحو 1200 دولار أمريكي، فيما سيتم احتساب تكلفة الأطفال فوق سن الثامنة وحتّى 16 عاما، بنصف المبلغ (600 دولار)، فيما يتم إعفاء الأطفال دون سنة الثامنة.

وأما تكلفة الخدمة للمسافرين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة، فتصل إلى 600 دولار أمريكي. وفق ما أورد موقع "الأناضول"

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وأشار المصدر إلى أن "المسافر الفلسطيني الراغب بالانتفاع من هذه الخدمة، بإمكانه التسجيل عبر فرع الشركة بغزة، حيث أن إجراءات التسجيل للسفر عبر الشركة، هي نفس إجراءات التسجيل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية؛ لكن مع الاخذ بالاعتبار السرعة والراحة".