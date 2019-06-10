دعاء لطلاب توجيهي خلال تقديم الامتحان - النجاح

تبدأ يوم غد الثلاثاء اولى جلسات امتحان الثانوية العامة لعام 2019، بمشاركة نحو 160 الف مشترك ومشتركة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

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ويتوزع المشتركون في الامتحان، الذي ينتهي في الأول من شهر تموز المقبل، بواقع 99927 طالب نظامي و 59282 مشترك من طلبة الدراسة الخاصة.

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وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا ، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، حيث يضاف عشرة دقائق للوقت المخصص للامتحان لكل جلسة ومبحث.

و قال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني ، ان الوزارة انهت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لعقد الامتحان، مؤكدا حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة التي تضمن تقدم الطلبة للامتحان بكل يسر وسهولة .

وجدد الدكتور المعاني الثقة بقدرة كوادر الوزارة في المركز والميدان على إدارة مجريات الامتحان من خلال ما اكتسبته من خبرات متراكمة في هذا المجال ،مشيرا في هذا الإطار إلى الدور الكبير والهام للأجهزة الوطنية المساندة للوزارة في عقد الامتحان بأعلى المستويات.