موعد نتائج التوجيهي في الأردن

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد إن نتائج الامتحان لهذا العام ستعلن في الخامس والعشرين من شهر تموز المقبل، حيث سيتم عقد امتحان تكميلي بعد ذلك يسبق موعد تقدم الطلبة للجامعات بوقت مناسب.

وقال الجلاد في تصريحات لأحد البرامج الإذاعية الصباحية، ان الوزارة بعثت رسائل وارشادات لطلبة الثانوية العامة، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم، تضمنت:

الحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدء الامتحان بوقت كاف واصطحاب بطاقة الجلوس والهوية الشخصية أو جواز السفر يومياُ الى قاعة الامتحان وعدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان.

وأكد الجلاد ضرورة ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان والتأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان والالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان.

يشار إلى أنه تبدأ يوم غد الثلاثاء اولى جلسات امتحان الثانوية العامة لعام 2019، بمشاركة نحو 160 الف مشترك ومشتركة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية.