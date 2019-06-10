موقع بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2019 برقم الجلوس - الشهادة الابتدائية الاعدادية الأزهرية

قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019، سيتم اعتمادها اليوم، وسيتم إتاحتها على موقع بوابة الأزهر الشريف.

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وأكد أن جميع عمليات التصحيح والمراجعة تمت وانتهت وأنه يتبقى فقط اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وسيتم إتاحة النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف.

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وأضاف خليل، أن نسب النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية مبشرة للغاية، وتمت عملية التصحيح على قدرٍ عال من الدقة الشديدة، بجميع مراكز التصحيح.

وأشار رئيس قطاع المعاهد، إلى أن الأزهر الشريف قرر للمرة الأولى فتح باب التظلمات على نتيجة الابتدائية والإعدادية العام الماضي، بمقار المناطق الأزهرية.

كان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 89.19٪، و 71.56٪ للشهادة الإعدادية.