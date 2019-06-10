الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات

إنتهت مرحلة إمتحانات الصف الأول الثانوي لنهاية العام 2018/2019 يوم السبت الموافق 1 يونيو الماضي وما هي إلا ساعات من نهاية الإمتحانات وتبدأ مرحلة تصحيح الإجابات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ويترقب الكل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي لهذا العام كونه أول إمتحان بنظام التابلت الجديد وإنتهاء النظام التعليمي القديم الذي يعتمد علي الحفظ، ومن المرجح ظهور النتيجة خلال الأيام المقبلة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وقد سارت الإمتحانات بشكل جيد إلي مع القليل المشاكل الإلكترونية ببعض المدارس كونه الإمتحان الأول من نوعه بجميع المدارس، وفيما يلي عرض لكيفية الإستعلام عن نتيجة نهاية العام لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي لهذا العام من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بإسم ورقم جلوس الطالب.

الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الثاني 2019.

يمكن لجميع طلاب الصف الأول الثانوي الإستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال المدراس التابعين لها، إلا أنه أصبح من السهل الحصول عليها من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بكل محافظة من محافظات الجمهورية في محاولة جادة من الوزارة للتسهيل علي الطلاب في الحصول علي النتيجة وحتي قبل إعتمادها بجميع المدارس ومن المرجح ظهور النتيجة خلال الأيام أو الساعات المقبلة والمقرر عرضها عبر بوابة الثانوية العامة هذا العام بإستخدام إسم ورقم جلوس الطالب كما هو معتاد عن هذه النتيجة. وفي حالة تعذر الحصول علي النتيجة يمكنك كتابة إسم ورقم جلوس الطالب بالإضافة إلي المحافظة التابع لها الطالب في تعليق أسفل المقالة لنوافيكم بها فور ظهورها.

ما هي روابط الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019.

تتم حالياً عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب ومن ثم إعتمادها ورفعها علي موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك بوابة الثانوية العامة للمرة الأولي للتسهيل علي الطلاب في الحصول علي النتائج وذلك قبل اعتمادها بالمدرسة التابع لها الطالب، ومن المعروف عن محافظة القاهرة سرعة اعتماد النتائج بجيمع المراحل التعليمية إلا أنه لم يتم ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي حتي الآن ولكن يرجح ظهورها خلال الأسبوع الجاري.

مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.

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