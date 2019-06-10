تراند اليوم : محمد وزيري يعشق هيفا وأمّه – صورة

تعرّضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ولا تزال لفيروس في الكبد، وتتعالج في إحدى مستشفيات الحمرا في بيروت، لتستعيد صحّتها وتعود لجمهورها.

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هيفا أعلنت خبر تعرضها لوعكة صحية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، لكن أحدًا من النجوم لم يكتب لها أو يقدّم دعمًا معنويًا، فكتبنا مقالًا عاتبناهم على تقصيرهم تجاهها. وكانت أول من لبّت النداء الفنانة اللبنانية إليسا وبعدها بدأ النجوم بدعمها.

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مدير أعمال صاحبة أغنية (حوا) وحبيبها كان أوّل من تمنى لها الشفاء العاجل، ليعود اليوم وينشر صورة جمعتها سويًا، وقال: (أحن اتنين عليا ربنل يخليهوملي وما شوفش فيهم أي شر وميحرمنيش أبدًا من طلتهم عليا (هيفا) وإيما أمي الغالية)