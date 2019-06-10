تراند اليوم : بعد الإفراج عن متهمة.. إجراء جديد في قضية الفيديوهات الجنسية

قالت حنان أحمد، المحامية الموكلة عن المتهمة في قضية الفيديوهات الجنسية، “شيما الحاج”، إنها تقدمت بالاستئناف على قرار النيابة بحبس “شيما الحاج ومنى فاروق” المتهميتن الأولتين في القضية لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

يأتي ذلك عقب قرار المستشار محمد رشاد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، وذلك لعدم ورود التقرير الفني بخصوص الفيديوهات المذكورة.

وكشفت حنان لـ”الخليج 365″ أن فترة الحبس الاحتياطي انتهت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكان ينتظر الإحالة للمحكمة أو الحصول على البراءة.

إخلاء سبيل متهمة

وفى وقت سابق قررت غرفة المشورة بمحكمة السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار علاء سليم، إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي، بكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في القضية.

وكان قاضي المعارضات قد قرر في وقت سابق، حبس الإعلامية رنا هويدي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها، فى اتهامها بقضية الفيديوهات الجنسية، المتهم فيها عدد من الفنانات، وبعض الشخصيات.

حيث وصلت المتهمة المحكمة وسط تشديدات أمنية مكثفة، وأنكرت جميع التهم وظهورها في المقاطع المنسوبة إليها، وطالب المحامي الدفاع عنها بإخلاء سبيلها.

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وكان قد ألقت قوات الأمن القبض عليها يوم 27 فبراير الماضي، بعد تورطها في القضية.

تفاصيل القضية

وقد أثارت قضية الفيديوهات الجنسية، عقب إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج، ولحق بهما القبض على منى الغضبان، الجدل بالرأى العام المصرى، وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية بتفريغ الفيديوهات الجنيسة لتحديد هوية أبطالها.

حظر النشر

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بحظر النشر فى القضية، وأرسل القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام.