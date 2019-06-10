تردد قناة نيكلودين للاطفال 2019 نايل سات - أروع افلام الكرتون

عادت قناة نيكلودين في ثوب جديد، عقب فترة من التوقف، لتكتسب ثقة عدد كبير من فئة الأطفال والمراهقين، وجعلت الكثيرين يبحثون عن تردد نيكلودين الجديد.

تبث قناة نيكلودين على أكثر من قمر اصطناعي بلغات مختلفة، وببث مشفر في كثير من المناطق حول العالم، ولكن بثها في المنطقة العربية يكون مجاني عبر القمر المصري “نايل سات 102”.

وتقدم قناة نيكلودين محتوى شيق للغاية يحمل الكثير من المعاني التعليمية والتربوية للنشئ الصغير، ويعمل على تنمية العديد من المهارات الذهنية والعضلية والنفسية لدي الكثيرون منهم في مختلف فئاتهم العمرية.

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وتحاول القناة عبر برامجها المختلفة أن تربط الطفل أو المراهق بالأساليب الحياتية الحديثة المحيطة به من تكنولوجيا وابتكارات علمية، كما انها تعمل على غرس روح التعاون فيما بينهم وبين العناصر المحيطة بهم في مجتمعهم الكبير سواء في البيت او المدرسة او الشارع.

وتوفر القناة جودات متنوعة للبث حسب نوع جهاز الاستقبال الخاص بكل فرد متلقي للخدمة، وذلك للوصول لأكبر قدر ممكن من الفئة المستهدفة وتوصيل الرسالة التربوية والترفيهية التي أنشأت من أجلها.

القناة يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 11727 H باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.