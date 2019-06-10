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الاكثر مشاهدة الان - إلقاء القبض على إعلامية مصريّة لتورطها بقضية الفيديوهات الإباحية المنسوبة لـ خالد يوسف

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لاتزال قضية الفيديوهات الإباحية التي ضجّت في الفترة الأخيرة وبدأت مع تسرّب مقطع فيديو للممثلتين المصريتين ​منى فاروق​ و​شيماء الحاج​ مع المخرج المصري ​خالد يوسف​ كما أشيع، تلقى تطورات وأبعاداً جديدة.

وآخرها إلقاء الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على ال​إعلام​ية المصرية ​رنا هويدي​ لإتهامها بالتورط في هذه الفيديوهات.

وبحسب مصدر أمني فإن عملية ضبطها جرت أثناء محاولتها الهروب خارج البلاد، وتم ضبط مبلغ مالي بحوزتها وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأكد أن مديرية أمن القاهرة شكّلت فريق بحث لضبط الإعلامية المصرية، مشيرًا إلى أنه تم صدور أمر من النيابة العامة بإحضارها.

 

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