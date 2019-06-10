سبب وفاة السفير ابراهيم يسري في مصر اليوم

أكدت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، وفاة القائد الوطني السفير ابراهيم يسري عن عمر 89 عاما بعد صراعه مع المرض

يذكر أن السفير ابراهيم يسري عمل سفيرًا لمصر بدولة الجزائر، ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للاحتلال الإسرائيلي".

وكان السفير ابراهيم يسري علي رأس رافعي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وقد شارك في الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث حصل علي الحكم التاريخي بمصرية الجزيرتين، قبل إن تعود مرة أخري وتتم تنفيذ الاتفاقية بموجب حكم أخري واستفتاء برلماني عليها، بحسب موقع المصريون.

وذكرت شبكة رصد إن السفير ابراهيم يسري هو صاحب الدعاوى القضائية التي ألغت التفريط في حقوق مصر الاقتصادية منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وعلى رأسها قضية إلغاء تصدير الغاز للاحتلال الإسرائيلي والتي حكم فيها لصالحه.