الإفتاء المصرية: الموسيقى ليست محرمة في التعليم

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، بأن استخدام الموسيقى في العملية التعليمية مباح وغير محرم، مؤكدة أنه لا يوجد مانع لاستخدام العود أو الآلات الموسيقية في تعليم صغار السن سواء في المنزل أو في المدارس والمؤسسات التعليمية.

ردت دار الإفتاء على سؤال حكم الموسيقى في التعليم:: "ما حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟، لتشدد على أن استخدام الموسيقى في تعليم الأطفال لا مانع منه.

وأوضحت في فتواها التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام، فحسنها حسن وقبيحها قبيح، حسب إرم نيوز.

حسمت دار الإفتاء الجدل، وبينت موقفها من استخدام الموسيقى في العملية التعليمة، بإباحة استخدامها وعدم حرمانيتها في العملية التعليمية، مشيرة إلى أنها تكون محرم في حال استخدامها وسيلة للحرام بوسائل تغضب الله.