عاجل : نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت عبر موقع الوزارة  ونسبة الناجحين فوق ال80%

خلال الساعات الحالية ترقب وصول النتيجة على صفحتنا من خلال المراسلات او من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وظهور نتيجة الصف الأول الثانوي امتحانات الترم الثاني 2019 ، هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الصف الأول الثانوي تم الانتهاء من التصحيح وارتفاع نسبة الناجحين بشكل مبشر جداً وتتخطى نسبة نجاح الطلبة جيدة جداً وكبيرة الى حد ما مقارنة بالسنوات السابقة ، هذا ويجري حالياً الانتهاء من عمليات التصحيح في بعض المحافظات وتم الانتهاء من البعض الأخر وسيتم الإعلان عن النتيجة فور صدورها على الموقع الرسمي أو من خلال موقعنا وبالتوفيق لجميع الطلبة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم بأنه بعد الانتهاء من التصحيحات الأولية لبعض المحافظات فإن الإحصائيات المبدئية أكدت ان طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد نجحوا في اجتياز الامتحانات بنظام التابلت رغم وجود بعض الإشكاليات في بعض المحافظات إلا انه تعم معالجتها عن طريق الوزارة في اسرع وقت وتم مراعاة المواد التي تعطل بها السيستم للامتحانات وأن طلاب الصف الأول الثانوي سيحصلون على الدرجات المستحقة ، ويذكر أن الوزارة استطاعت أن تقضي على ظاهرة الغش بنظام الامتحانات الإلكتروني المتطور.

رابط الاستعلام عن نتيجة الأول الثانوي برقم الجلوس

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في سابقة من نوعها يتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث كان في السابق يتم إعلان الشهادات فقط إلا انه اصبح اليوم بنظام التعليم الجديد ونظام التابلت الموضوع أسهل كثيراً حيث يقوم الطالب بإضافة رقم الجلوس وكلمة السر ويحصل على جميع البيانات للمواد الخاصة به وسيتم الكشف عنها فور الانتهاء من التصحيح في جميع محافظات الجمهورية وبالتوفيق للطلبة

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عاجل : رابط نتيجة الصف الأول الثانوي بنظام التابلت 2019 بالاسم ورقم الجلوس

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