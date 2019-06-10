تنسيق الشهادة الإعدادية جميع المحافظات للالتحاق بالثانوية العامة وباقي المدارس الثانوية

تنسيق الشهادة الإعدادية يشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور لأهمية إتخاذ القرار المصيري للطالب وتحديد مستقبله التعليمي, فأغلب طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي يرغبون في الالتحاق بالثانوية العامة ومنها إلى الجامعة ويلتحق كل طالب بالكلية التي يرغب فيها ويسعى إلى الحصول على شهادة التخرج منها, وننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية تنسيق قبول الالتحاق بالثانوية العامة وأيضا تنسيق الالتحاق بالثانوية الأزهرية والثانوي الفني بجميع مجالاته (صناعي, زراعي, تجاري) وأيضا مدارس التمريض, لذلك البحث في تزايد يوميا من الطلاب على الإنترنت خاصة الذين حصلوا على 200 درجة أو أعلى قليلًا فهم يشعرون بالقلق بسبب احتمال عدم تمكنهم من القبول في الثانوية العامة، لارتفاع الحد الأدنى.

تنسيق الشهادة الإعدادية.

عقب الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية وإعلان نتائج نهاية العام الدراسي تبدأ وزارة التربية والتعليم بتحديد تنسيق الشهادة الاعدادية لجميع محافظات مصر، بنشر الحد الأدنى لدخول الثانوي العام، والثانوي التجاري والصناعي والتجاري، وذلك بعد مرور أسبوع على الأقل ويتم تنسيق الدرجات طبقا لنسب المجموع بين الطلاب وحسب الإقبال على المدارس والأماكن المتاحة فيها، على أن يتم تنزيل رقم التنسيق بدرجة أو درجتين، حسب حاجة كل مدرسة, ويختلف تنسيق الشهادة الإعدادية من عام إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، فنجد أن دخول الثانوية العامة في القاهرة يختلف عن باقي المحافظات الأخرى, ويمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019.

القاهرة 210 درجة الجيزة 205 درجة الإسكندرية 215 درجة الشرقية 225 درجة بحيرة 215 درجة دقهلية 235 درجة قليوبية 215 درجة منيا 200 درجة غربية 230 درجة سوهاج 235 درجة أسيوط 210 درجة المنوفية 223 درجة قنا 205 درجة كفر الشيخ 220 درجة الفيوم 215 درجة بني سويف 210 درجة أسوان 210 درجة دمياط 215 درجة السويس 220 درجة الأقصر 192 درجة شمال سيناء 235 درجة مطروح 203 درجة إسماعيلية 210 درجة بورسعيد 220 درجة الوادي الجديد 220 درجة البحر الاحمر 214 درجة

تنسيق باقي المداس الثانوية.

في حالة عدم وصول درجات الطلاب لتنسيق الثانوية العامة يلجأ إلى تنسيق الدبلومات الفنية التي تشمل الثانوية الصناعية أو الثانوي التجاري أو الثانوي التمريض ، وقد يرغب بعض الطلاب في الالتحاق بالمدارس الفنية أو الأزهرية,

الصناعي 185.

الزراعي 180.

التجاري 150.

الثانوي الخاص 150.

تنسيق الثانوي الأزهري 218.

← إقرأ أيضاً: