رصد آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية 'الورقة الأولى'

تقدم صباح اليوم الاثنين 76 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات فلسطين والشتات لامتحان اللغة العربية (الورقة الأولى) ضمن امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2019.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، السبت الماضي 8 مايو/ حزيران، في جميع محافظات فلسطين والشتات، حيث بدأت بإامتحان التربية الإسلامية، وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني قد أعلن أن الطلاب سيتوزعون على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة ، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

ورصد الإعلامي حسن إصليح، أراء الطلاب والطالبات في غزة بعد تقديمهم لامتحان اللغة العربية الورقة الأولى، وعقبت إحدى الطالبات، بعد خروجها من قاعة الامتحان قائلة: "الأجواء جيدة ولكن الامتحان صعب جداً، ونأمل أن نحصل على علامات عالية، فالامتحان يحتوي على أسئلة دقيقة لم يكون لها داعي، كان المفترض أن تكون الأسئلة من الكتاب والمنهج الجديدة حتى تكون سهلة نوعاً ما".

وأضافت:"لم نترك شيء فارغ في الامتحان، تمكنت من حل جميع الأسئلة، الامتحان كان يراعي ما بين الوسط والممتاز ولكن الضعيف في الدراسة لا يُمكن له أن يحقق النجاح".

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وبدورها قالت طالبة أخرى، أن امتحان اللغة العربية (الورقة الأولى)، "الأسئلة كانت جيدة، والامتحان كان سهل، كان لدينا توقعات أن يكون صعب جداً، ولكن الحمد لله وجدناه سهل ونأمل أن يكون امتحان الورقة الثانية غداً أسهل".

وتابعت: "الامتحان كان مُباشر، ولا يحتوي على أسئلة صعبة تحتاج إلى تفكير، ولكن في أسئلة اختاري كان هناك سؤالان يحتاجان إلى تفكير".