حساب المواطن يبدأ صرف الدفعة 19 لدعم المستفيدين

بدأ برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين بإيداع الدفعة 19من الدعم للمواطنين المستفيدين بحسب الشروط المستوفاة لديهم عبر رابط حساب المواطن.

وأدرج البرنامج شروط أهلية الاستفادة من دعم حساب المواطن بحيث يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً الماضية.

رابط صرف دعم المستفيدين عبر حساب المواطن اضغط هنا

ويشترط حساب المواطن أيضًا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، بحسب "صحيفة تواصل الالكترونية".