شاهد سناب آلاء النعمان يثير موجة من الجدل

عبرت آلاء النعمان عن حزنها الشديد عبر صفحتها بـ (الفيس بوك) دون إبداء أي أسباب، وقالت في منشور كتبته صباح أمس: بالرغم من كل حاجة في الدنيا حلوه، وكل حاجة حوليني ممكن الناس تقول إني أكتر بنت مبسوطة في الدنيا.

واضافت النعمان "بس أنا عكس كدا، أنا حزينة شديد والله)، لوشي بعد كتابتها وتعبيرها عن حزنها، تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومعجبيها، وكانت أغلب التعاليق أجمعت على أن الحزن لا يليق بها، لوشي بدورها شكرت كل من دعا لها بأن يرزقها الله السعادة".

من جهته قال أحد نشطاء مواقع التواصل: "(لوشي) بعيدة كل البعد عن تقديم مثل برنامج الاغاني اياه، لا لشئ سوى لانها (سطحية) بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. مع التاكيد على ان نجاح استاذنا الكبير السر قدور كان مسنود بفهمه العميق، وتبحره بالكامل في المواضيع الشيقة"

يذكر أن الاء النعمان انضمت مؤخراً الى قناة الهلال الفضائية، وحظيت بترحيب عالٍ من زملائها الجدد، وكانت محل حفاوة الجميع.

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