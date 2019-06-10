شاهد: دينا الشربيني تتغزل بعمرو دياب والسبب زي الشمس

تحدثت النجمة المصرية دينا الشربيني عن دعم الفنان عمرو دياب لها خلال عملها في مسلسل زي الشمس وسط فرحتهما بالعمل الدرامي الذي شارك في السباق الرمضاني لعام 2019.

وخلال استضافتها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر اكدت الشربيني بأن زوجها وجه لها الدعم خلال تصوريها حلقات مسلسل زي الشمس وقالت:" هو فرحان أوي، ووقف جنبي، شكرًا ليه. كان حابب العمل جدًا، وهو بطبعه جدع، وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة".

وتعاونت دينا الشربيي في زي الشمس مع الفنان أحمد السعدني والفنانة ريهام عبد الغفور في قصة مقتبسة من مسلسل إيطالي وبالرغم من المشاكل المفاجئة التي لاقت المسلسل إلا انه خرج للنور وشارك في سباق الدراما الرمضاني 2019 متصدراً قائمة الأكثر متابعة، بحسب "المصري اليوم".