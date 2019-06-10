الخبر الحصري موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 عبر بوابة الأزهر...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية داخل جمهورية مصر العربية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير الهام عن نتائج الأزهر الشريف للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، التي ينتظرها الطلاب بشغف كبير وأصبحت أهم المواضيع التي يتم البحث عنها على محركات البحث المختلفة، في الفترة الماضية وخلال الأيام القليلة القادمة حتي إعلان النتائج ورفعها على موقع نتائج الأزهر الإلكتروني .

أعلن الدكتور /علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عملية تصحيح الإجابات ورصد الدرجات قد انتهت بكل دقة، لكي لا يضار أي طالب نتيجة خطأ في التصحيح أو الرصد، ومن المتوقع رفع النتائج على موقع نتائج الأزهر الإلكتروني خلال الساعات القليلة القادمة.

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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019

يترقب الطلبة والطالبات بشغف كبير موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، لمعرفة النتائج والاطمئنان عل النتيجة التي ستنقل الطالب من مرحلة التعليم الأزهري الأساسي إلي مرحلة التعليم الثانوي الأزهري، لذالك ينتظرها الجميع ونحن من خلال موقعنا نتابع معكم النتيجة لحظة بالحظة، وسنوافيكم بها فور إعلانها مباشراً من خلال الموقع المعتمد لإعلان النتائج وهو رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بطريقة بسيطة وسهلة

الدخول على موقع رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية. اختيار أيقونة نتائج الإمتحانات الأزهرية. اختيار المرحلة التعليمية التي بها الطالب أو الطالبة ( المرحلة الإعدادية ). إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة. الضغط على زر عرض النتائج. سوف تظهر النتيجة على الفور.

وفي نهاية التقرير تتمني أسرة موقعنا نجوم مصرية لكافة أبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.

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