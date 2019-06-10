“ترقب” نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ٢٠١٩ موقع الأزهر التعليمي azhar eg query splash بوابة الأزهر...

كالعادة يتابع معكم موقع نجوم مصرية لحظة بلحظة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 للترم الثاني ومن خلال السطور القادمة نتابع وننتظر معكم بلهفة لحظة اعتماد شيخ الأزهر للنتيجة بعد أن يكون قد انتهي المصححين من تصحيح أوراق إجابات الطلبة ورصد الدرجات واعلانها رسميا عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس.

رابط الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 :

ويمكنك عزيزي الطالب الحصول على النتيجة بمجرد اعتمادها من شيخ الأزهر برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الأزهر التعليمي،وسوف تظهر النتيجة على الموقع بالنسبة المئوية ، وقد صرح مصدر بمشيخة الأزهر انه سوف يتم تلقي التظلمات من الطلبة بحد اقصي أسبوع بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 للترم الثاني.

وقد اعتمد وكيل الأزهر الشريف ” صالح جمعة” نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للطلبة بالخارج مساء الثلاثاء الماضي ، ولذلك من المنتظر أن تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة وكما ذكرنا سابقا سوف تظهر على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع اليوم السابع ويمكنك عزيزي الطالب ترك رقم جلوسك وسوف يقوم الموقع كالعادة بإحضار النتيجة وار سالها لك على الايميل في حال ظهورها.

ومن الجدير بالذكر أن الطلبة لم يشتكو من صعوبة الامتحانات وان الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وقد كانت الامتحانات من الكتاب المدرسي.

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