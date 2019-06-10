تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي تنشر صورة عارية لإبنتها – صورة

منذ عامٍ قررت زينب فياض دخول عالم السوشيال ميديا لتنتقم من أمّها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، ولتعرّف العالم العربي على نفسها، وما عانته حين حُرمت من والدتها، وبقيت مع والدها الذي اهتم بها ولم يهملها حتى تزوّجت واختارت شريك حياتها وأنجبت منه ابنتيْن جميلتيْن.

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زينب تشبه هيفا كثيرًا إن من حيث الشكل والصوت ومتأثرة بها حتى لو ترفض البوح بذلك، وحين مرضت هيفا تمنّت زينب الشفاء لها لأن في النهاية وكما يقول المثل “المي ما بيقلب دم” وتبقى الأم أمًا مهما حدث.

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ابنة هيفا فاجأتنا حين نشرت صورة لإبنتها الصغرى تعود للعام 2016، تجلس على الشاطىء وظهرت عارية بشكل واضح جدًا، ولم نعلم لم نشرتها وماذا سيكون تعليق أو ردّة فعل ابنتها حين تكبر وتشاهد نفسها بهذا الشكل أمام آلاف الأشخاص.